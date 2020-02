Indignação com modelo de locação

Paulo Armando Nogueira

Belo Horizonte





“Quero registrar e chamar a atenção dos leitores deste grande jornal dos mineiros e dos órgãos de defesa do consumidor quanto ao abuso das imobiliárias, que estão exigindo praticamente a quebra do sigilo bancário, dos fiadores e dos locatários, interessados em alugar um imóvel. Vejam bem, não é para comprar, é para alugar. Para alugar um imóvel em Belo Horizonte, além de dois fiadores, pelo menos um deverá possuir um imóvel. Até aí tudo bem. Agora, declaração completa do imposto de renda, os três últimos contracheques e carteira de trabalho é um absurdo! Não basta ter um imóvel como garantia. Portanto, nós fiadores gostaríamos de saber das instituições jurídicas se temos o mesmo direito de exigir das imobiliárias a sua declaração completa do imposto de renda, tendo em vista que também é necessário sabermos as reais condições financeiras delas. Se são empresas de fachada ou não. Afinal, estamos colocando o nosso imóvel como garantia. Hoje as leis são claras: não pagou, acontece o despejo.”