Críticas às promessas da tecnologia 5G

"O leilão da Anatel para implantação do 5G em 2021 (governo Bolsonaro) arrecadou R$ 50 bilhões com a promessa de aplicar R$ 40 bilhões em investimento. Por pressão dos EUA, do mercado e grande mídia impediram a empresa chinesa Huawei (2ª maior do mundo) de participar do leilão, sob a mentirosa alegação de espionagem. Entregaram o leilão para quatro operadoras brasileiras descapitalizadas: TIM, Claro, Vivo, Oi, na certa contando com a teta dos bancos públicos financiarem. Hoje, 5G é um fiasco (menos de 5% das linhas, em 224 cidades). O custo da antena 5G é R$ 600 mil e precisa uma para 10 mil moradores (na China é mil). O edital traz inverdades nas metas e nada acontece. Operadoras mentem ao consumidor vendendo aparelho celular 5G, sem linhas instaladas. Cadê a justiça?"