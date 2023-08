Alusão a prática de "democracia relativa"

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Lula é um ferrenho defensor da 'democracia relativa' praticada na Venezuela onde tem mais eleições que no Brasil, porém com candidato único. O Brasil, na moita, também pratica a 'democracia relativa'. Meses antes do processo eleitoral de 2022, em reuniões no exterior com a participação de ilustres personagens que, sem nenhuma discrição, antecipadamente definiram a alternância no poder e que, para confirmar, pessoa de suma importância na cúpula, meses após a definição do pleito, no exterior, palestrando no congresso estudantil afirmou 'nós vencemos Bolsonaro'. O que compromete o resultado, lisura e transparência da eleição, que é o ápice do legítimo regime democrático."