Drones militares se sofisticam

Vivaldo José Breternitz

São Paulo





"A força aérea americana está desenvolvendo o projeto Skyborg, cujo foco é colocar em operação drones que atuarão em conjunto com aviões militares tripulados, conforme informou a revista National Defense Magazine. À medida que os drones vão se sofisticando, não apenas pelo uso cada vez mais intensivo de inteligência artificial, mas também por características como alcance, motorização, velocidade, capacidade de carga e blindagem, mais missões poderão ser atribuídas a eles, operando em conjunto com caças e bombardeiros tripulados e assumindo diferentes papéis em missões de todos os tipos. Além disso, poderão ser utilizados sozinhos em atividades de reconhecimento e ataque, especialmente em missões extremamente perigosas, nas quais o uso de aeronaves tripuladas seria desaconselhável. Missões suicidas, nas quais a destruição de alvos compensaria a perda da aeronave, também poderiam ser atribuídas a esses drones. A Boeing vem trabalhando no assunto, desenvolvendo o que vem sendo chamado Airpower Teaming System (ATS), que prevê um conjunto de drones com características diferentes e complementares, que poderiam atuar de forma conjunta, como uma equipe. A empresa já entregou à força aérea australiana o primeiro de um conjunto de três drones batizados Loyal Wingman, que foram desenvolvidos naquele país. Serão protótipos que voarão em conjunto com aviões tripulados, especialmente em missões de vigilância e reconhecimento. Será mais um passo em direção ao fim dos aviões tripulados?"