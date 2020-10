Cidadão questiona raciocínio de Bolsonaro

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"A expressão ‘terrivelmente evangélico’ vem sendo dita pelo presidente Jair Bolsonaro como condição para a indicação, por ele, presidente da República, de mais um ministro ao Supremo Tribunal Federal. Como definir ‘terrivelmente evangélico’? O Dicionário da Língua Portuguesa traz as seguintes definições para a palavra ‘terrivelmente’: de modo terrível; capaz de causar terror; assustadoramente; violento. Evangélico ou não, um cidadão com um desses qualificativos, com certeza vai causar pânico naquela corte. Por favor, presidente Bolsonaro, observe o artigo 101 da Constituição Federal e indique alguém de notável saber jurídico e reputação ilibada. Será bem melhor. E tem mais: dificilmente, quem conhece a Bíblia carrega esse adjetivo."