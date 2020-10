Leitor denuncia desleixo no Brasil

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O somatório de falecimentos por COVID-19 da França, Itália, Espanha e Reino Unido é menor que os óbitos registrados no Brasil. O estado de São Paulo tem o mesmo número de mortos do que a Itália. O estado do Rio de Janeiro registrou o dobro de mortes que a Alemanha. A Europa está enfrentando a segunda onda da pandemia e o Brasil, que ainda está surfando na primeira onda, parece que não enxerga o exemplo dos países civilizados. Algumas salas de cinemas estão funcionando normalmente, bem como o comércio em geral. Ônibus e metrôs circulam lotados país afora. Os brasileiros ainda não se conscientizaram de que a vacinação vai demorar muito a ser concluída em todo o território nacional. Prevenir é melhor que remediar, não é mesmo?"