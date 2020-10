Representatividade no mundo da moda

Eduardo Martins

Belo Horizonte

“A cantora e empresária Rihanna, dona da marca Fenty, promoveu um desfile multimídia com grandes talentos do mundo da música e da moda para anunciar lingeries para todos os tipos de corpos e pessoas. O evento, mesmo antes da exibição, repercutiu na internet e foi elogiado pela diversidade presente nos palcos e passarelas. Diferentemente do que ocorre em grande parte das marcas, Rihanna deu espaço para pessoas negras, gordas, drag queens, promovendo a diversidade nas passarelas e em sua campanha publicitária das roupas. Sendo a marca Fenty atualmente uma das maiores no setor da moda, a escolha de Rihanna em representar essas pessoas que quase nunca se vêm representadas por grandes marcas é um passo muito grande na luta por maior representatividade e deve se tornar um exemplo a ser seguido."