Homofobia em clínica veterinária em São Paulo

"Repercutiu na internet o vídeo de um casal gay sendo atacado por uma mulher homofóbica dentro de uma clínica veterinária em São Paulo. No vídeo, a mulher avança para o lado do casal, gritando que o que eles estão fazendo não é ‘de Deus’ e que o correto é ‘homem com mulher e mulher com homem’. O casal explica, gentilmente e sem perder a paciência, que não querem saber a opinião dela e, mesmo assim, ela não para de gritar ofensas contra os jovens. Episódios como esse demonstram que, mesmo com todo o avanço nas discussões sobre preconceitos e o espaço que a comunidade LGBT tem conquistado na sociedade, algumas pessoas ignorantes ainda se sentem no direito de ditar o que é certo ou errado na vida de outras pessoas. O casal prestou queixa contra a homofóbica, uma vez que homofobia é crime previsto na Constituição, e é preciso que essa mulher pague pelo crime que cometeu e que a Justiça não permita mais que atitudes como essa passem sem que os agressores sofram as consequências."