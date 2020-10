Ensaio de luto após perda do bebê

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"A modelo Chrissy Teigen e o cantor John Legend tiveram um filho que nasceu morto. Em suas redes sociais, Chrissy compartilhou as fotos do pós-parto, em preto e branco, com os dois chorando próximos da criança, que aparece tampada, e descreveu a experiência extremamente triste e traumática pela qual o casal passou. O ensaio retratando o luto dos pais repercutiu na internet e muitas pessoas criticaram, dizendo que eles utilizaram a dor para ganhar destaque na mídia, mas é preciso considerar que muitos especialistas incentivam que pais que perderam os filhos registrem imagens com o bebê, visto que as imagens ajudam a lidar com o luto e superar a perda, algo que é muito difícil para uma mãe e um pai passarem. Nesse momento tão difícil, a última coisa que os pais precisam é receber julgamento negativo das pessoas na internet. Por isso, qualquer um com o mínimo de consciência deveria demonstrar empatia por esse momento tão doloroso."