Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O eleitor norte-americano está horrorizado. No acirrado debate político entre Biden e Trump, ambos foram agressivos na troca de acusações, quando se esperava cordialidade e planos de governo. Historicamente, após as eleições, o perdedor torce pelo sucesso do vencedor, pelo sucesso em prol do ‘meu país’, dos USA, enquanto no Brasil o perdedor, de pronto, inconformado, agride e torce pelo ‘quanto pior, melhor’".