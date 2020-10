Indignação com a política econômica

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O Renda Cidadã significa dar o calote nos credores do governo federal e tirar dinheiro da educação. A imaginação não tem limites, como está comprovado por essa estúpida ideia. A reação do mercado financeiro foi imediata, fazendo a nossa bolsa cair 2,4%. A imbecilidade impera no Poder Executivo. O Brasil está quebrado e precisa, urgentemente, de capital estrangeiro. Quando os investidores externos ficam sabendo de uma idiotice desse tamanho, eles recolhem o seu dinheiro e procuram algum mercado mais sério, mais estável e confiável. Paulo Guedes era um ilustre desconhecido e, de repente, virou o salvador da pátria. Guedes não fez nada de útil até o presente momento. Não incentivou as obras de infraestrutura tão necessárias para gerar empregos e fazer a roda da economia girar. O país está parado, esperando um toque mágico do ilusionista Guedes, que só encontra desculpas esfarrapadas na pandemia. Perdemos quase dois anos desse governo mentiroso, cheio de promessas de campanha, mas sem um plano de ação consistente. Malditos políticos!"