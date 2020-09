Crise, fome e custo de vida alto

Jeovah Ferreira

"O Brasil é um dos países que tiveram o maior aumento do custo de vida nesse período de pandemia. O número de panelas sobre o fogão diminui a cada dia. As famílias já estão tendo dificuldade para levar para casa arroz, feijão e óleo. O indispensável está se tornando impossível. E não duvidemos de que, em breve, algum político venha a dizer: ‘Isso é bom, pode contribuir para diminuir o número de obesos no país’. Ah, por falar em político, lembrei-me do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), vice-líder do governo no Senado. A imprensa vem noticiando que o parlamentar ofereceu, na noite de 22 de setembro, em plena pandemia, um jantar para um grupo de senadores, no salão de um clube de Brasília. Cadeiras e mesas unidas e convidados ombro a ombro. Não estava proibido cochichar. É a vida. Uns com dificuldade de conseguir o básico para acalmar seus estômagos e outros empanturrando-se de paella. Me hizo água la boca. Um dia eu quero experimentar esse trem. Com uma paella à frente, grupo de risco é conversa fiada."