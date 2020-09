Zendaya e prêmios para atrizes negras

Guto Cardoso

Belo Horizonte



"Na edição do Emmy de 2020 que aconteceu este mês, a atriz Zendaya levou o prêmio de melhor atriz em uma série de drama, sendo a mais nova a conquistar tal feito, com apenas 24 anos. Além disso, Zendaya foi apenas a segunda mulher negra a receber o prêmio, tendo sido a primeira Viola Davis em 2015. A conquista dessas mulheres são passos grandiosos na luta por representatividade, por espaço numa academia crítica que é dominada, majoritariamente, por homens brancos conservadores, e que, apesar de todas as críticas recebidas nos últimos anos, continuam não dando espaço para minorias como mulheres negras. Para além disso, é preciso pensar que o problema não se encontra apenas nas premiações, mas nos produtores e criadores de grandes produções que não dão oportunidades de que mulheres negras façam esses papéis, como destacou Viola Davis em seus discurso: "Não tem como mulheres negras receberem prêmios por papéis que simplesmente não existem. Apesar de tudo, a vitória de Zendaya foi mais um passo importante e deve ser comemorada, e que a atriz cresça cada vez mais e seja uma voz para mulheres como ela, que não conseguiram alcançar esses mesmos lugares."