Elogios a festival de documentários

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"A 25ª edição do festival É Tudo Verdade disponibilizou mais de 60 documentários de diversos países gratuitamente na internet. Os documentários em questão participam de mostras competitivas e têm, inclusive, a possibilidade de concorrer ao Oscar, o que demonstra a qualidade desse material, que está disponibilizado gratuitamente no site do festival. Iniciativas como essa são um importante avanço no acesso à cultura, visto que, muitas vezes, esse tipo de produção é de difícil acesso e só é consumida por grupos economicamente mais abastados, pelo acesso elitizado à cultura que se tem comumente na nossa sociedade. Nesse sentido, é preciso que se divulgue muito essa iniciativa para que, posteriormente, possam surgir outras tão necessárias e importantes quanto essa."