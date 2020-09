A fantasia da democracia no país

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Cada país tem o poder de ganhar e/ou perder. Construir um castelo na areia é não saber o perigo da derrubada. Tudo tem seu preço. Vários países têm suas economias férteis porque quem planta bem colhe melhor. Os maiorais do poder têm a obrigação de olhar fora de si, fazer com que todos – todos mesmo – tenham vida saudável. Fazer com que o povo seja alegre, deixando-o vigoroso, motivado, ajuda os ‘comandantes’ administrativos. Uma coisa leva à outra. Há décadas o Brasil não sente uma vida, economicamente, de reflexos positivos. A qualidade dos cidadãos ‘injetados’ nos principais setores federais, estaduais e municipais é de estarrecer. Daí a dificuldade em formar uma equipe de bons conselheiros. No país, a democracia, até hoje, é totalmente desviada de seu caminho primordial e de liberdade, deixando, apenas, os ‘apadrinhados’ na pole position. Incrível! A esperança para nós, brasileiros, não acaba nunca!"