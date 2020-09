A interferência externa sobre o Brasil

Ivan Print

Itabira – MG

"Esses países que querem dominar o mundo têm bomba atômica. Os outros não podem, como o Brasil, que tem tecnologia e matéria-prima em abundância, o urânio. Eles destruíram todas as suas florestas e querem dar palpite no que fazer com as nossas. Com o apoio de parte da imprensa brasileira e de artistas que são contra Bolsonaro, que acabou com a doação de dinheiro do contribuinte, como faziam governos anteriores, movem campanhas negativas em relação a incêndios em nossas florestas. Incêndios que também acontecem em outros países onde existem florestas. Eles querem, também, jogar outros países contra o Brasil, sabendo da nossa potência agrícola. Usam os focos de incêndio, pedindo para não comprarem a nossa commodity agrícola. Compram nossas commodities minerais porque já não têm mais o que nós temos em abundância."