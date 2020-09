Demora no atendimento e falta de credibilidade

Gregório José

Belo Horizonte





"Em reportagem do Estado de Minas, é possível repensar o tamanho da máquina do governo estadual e como ele lida com o atendimento ao servidor público e o Instituto de Previdência. Servidores que residem na capital contam com uma excelente estrutura de atendimento e uma rede de hospitais particulares que atendem pelo Ipsemg. Contudo, o servidor do interior, aquele que presta serviço ao governo mineiro na cidadezinha que nenhum governador, vice ou secretário de estado têm a coragem de ir, sofre com a falta de opção. Muitas vezes, com a demora de repasses do atendimento, os hospitais acabam desistindo de atender pelo Ipsemg e o servidor, que deveria ser tratado como o que reside em Belo Horizonte, sente-se abandonado pelo patrão, que é mesmo. Mas por qual motivo isso acontece? Falta de infraestrutura do atual Ipsemg? Descaso com quem reside no interior? Ou pura e simplesmente falta de conhecimento ou atenção voltada ao contribuinte? (Afinal, esse servidor paga o instituto.) Agora, deixar o Ipsemg cuidar apenas da saúde, enquanto se cria uma outra estrutura para gerir o fundo previdenciário, é temerário. Afinal, como será a escolha desse grupo? Aplicarão corretamente o dinheiro do trabalhador do estado? Não será, no futuro, um problema a mais? Ipsemg? MGPrev? Quem poderá dizer que essa divisão não será mais uma maneira de se gastar o que o servidor contribui?"