Uriel Villas Boas

Santos – SP





"As investigações da Lava-Jato que identificam o filho do atual presidente do STJ como recebedor de mais de R$ 80 milhões para influenciar decisões desse órgão do Judiciário exige manifestações imediatas de seus integrantes. É uma situação que exige posicionamentos, também, de magistrados de outros segmentos, para evitar a queda do conceito de uma área que é essencial para a sociedade como um todo."