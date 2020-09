Destruição do bioma brasileiro

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"O Pantanal, um dos biomas mais ricos do Brasil, está sendo criminosamente destruído por meio de queimadas, que, só em 2020, já ultrapassam os números dos últimos seis anos. A perícia comprovou que os focos dos incêndios foram provocados por pessoas e não aconteceram naturalmente, o que configura um crime contra nossa fauna e flora, e ainda assim nada tem sido feito a respeito. Os incêndios, para além de destruir as áreas do Pantanal que estão sendo atingidas, ocasionam poluição que compromete várias regiões no entorno e coloca em risco a saúde da população. Nesse contexto, seria necessária uma ação intensa do governo contra os criminosos e na prevenção desses incêndios, mas o presidente, quando questionado sobre isso, só faz debochar, e mesmo se dizendo nacionalista não promove uma ação para proteger um dos maiores bens naturais do país."