Herança dos governos petistas

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte – MG





"Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff desestabilizaram o Brasil. Lula surfou numa onda maravilhosa, contando com o crescimento da China. Dilma pegou o período pós-crise, que Lula chamou de marolinha. A crise de 2008 jogou a economia da Europa no chão, fechou bancos nos Estados Unidos e Dilma pegou um campo minado, com a China crescendo em ritmo menos acelerado. A pandemia da COVID-19 pegou o Brasil num momento de discreta recuperação do caos e acabou de enterrar o país na lama. O Partido dos Trabalhadores realizou o maior rombo dos cofres públicos e o resultado está bem na cara de todo mundo. O Brasil está totalmente falido, tanto na educação, na saúde e principalmente na economia."