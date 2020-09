Dedicação dos professores aos alunos na pandemia

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Com o novo formato de aulas a distância que surgiu em muitas escolas e nas universidades com a quarentena, cada vez mais professores e alunos têm tido que se adaptar a esse tipo de ensino. Muito se discute sobre a importância de levar em conta os aspectos acerca da realidade de acesso às aulas e aprendizado dos alunos nesse formato, mas pouco se fala sobre a perspectiva dos professores, que também encontram dificuldades nesse processo. Viralizaram nas redes vídeos de professores se emocionando com os alunos que ligam as câmeras durante as aulas, um ato que parece simples, mas que faz toda a diferença para um professor, que, além de ter que se adaptar para dar aulas on-line, muitas vezes tem que fazer isso olhando para uma tela e sem a interação dos alunos, que é tão cara ao desenvolvimento da aula. É preciso que se pense, também, para além das dificuldades enfrentadas pelos discentes, no lado desses profissionais docentes que têm se esforçado em meio a uma série de impedimentos para continuar dando as aulas e possibilitando o aprendizado dos alunos."