Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Presume-se parcialidade de o juiz julgar o réu ou componentes de partido político que anteriormente, quando no exercício advocatício, fora seu cliente, um claro impedimento sob suspeição. É, no mínimo, antiético. E nem sempre a ética é observada para aqueles que não prezam tais escrupulosos princípios. Ética e imparcialidade fazem parte do caráter, da biografia do bom profissional."