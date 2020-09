Cidadão reflete sobre as religiões no país

Gregório José

Belo Horizonte





"No Brasil, um dos países de maior religiosidade no mundo, ficando atrás apenas da Guatemala, segundo a Fundação Bertelsman, da Alemanha. Diversos grupos religiosos existem no Brasil, predominando os católicos, evangélicos e espíritas. Mas existem diversas outras seitas e ritos religiosos sendo cultuados no país. O que nos chama a atenção é que, no espiritismo, o Brasil vivenciou um dos maiores escândalos de todos os tempos com João de Deus, acusado de assediar diversas mulheres. Ele, que era um dos ícones venerados pela classe artística brasileira, acabou preso depois de denúncias. A pastora Flordelis, deputada federal, tem 55 filhos (a maioria adotada) e é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros na porta de casa. Os suspeitos? Filhos a mando da mulher religiosa e que teve 196.959 votos na última eleição. A sua igreja era chamada de Ministério Flordelis, que continua operando, mas com um novo nome: Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. Agora, a Igreja Católica no Brasil se vê envolvida em um escândalo de milhões de reais, desvio de donativos dos fiéis e casas de luxo, casas praieiras e até fazenda compradas pelo padre Robson de Oliveira Pereira. O Ministério Público aponta organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsificação de documentos e sonegação fiscal, desvios que podem superar R$ 120 milhões. Espírita, evangélica e católico. Não é a religião que se corrompeu, mas sim os homens e mulheres investidos nesses cargos de líderes. A fé é cega e o fiel não vê o que se passa com seus líderes, até que alguém, de fora, mostre o que ocorre com o ser humano, falível e corrupto."