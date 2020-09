Assinante vê perigo em mensagem do presidente

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"A fala proferida em vídeo pelo presidente Bolsonaro, em resposta a uma apoiadora, sobre a vacina não ser obrigatória, em referência à vacina do novo coronavírus, que está em desenvolvimento, passa uma mensagem perigosa e irresponsável para a população. A descrença na ciência e a teoria de que as vacinas não têm eficácia ou mesmo que são maléficas é um mal que tem ocasionado, por exemplo, um aumento nos casos de poliomielite e de sarampo no Brasil. Ser contra a vacina supera uma escolha individual, uma vez que a imunidade coletiva só é possível por meio da vacinação em massa. Além de que, quando você se vacina, está protegendo aqueles que não podem ser vacinados de se infectarem com a doença, como pessoas em tratamento de câncer por meio da quimioterapia. Com a crescente tendência de se desconfiar da ciência, que, infelizmente, tem surgido no Brasil nos últimos tempos, um presidente fazer essa afirmação deveria ser um crime contra a humanidade, passível de punição."