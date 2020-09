Assinante compara governadores do país

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Mais da metade dos óbitos registrados por COVID-19 no Brasil estão registrados em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. João Doria, Wilson Witzel, Camilo Santana e Paulo Câmara são, comprovadamente, péssimos para lidar com uma situação de pandemia. Esses governadores não souberam gerenciar as suas equipes de forma a evitar o caos no sistema de saúde. Por outro lado, os quatro estados que registraram os menores índices de óbitos por milhão de habitantes são: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Esses dados deixam claro que Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Reinaldo Azambuja tiveram mais êxito no controle e combate à pandemia. Os dados não mentem."