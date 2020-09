Aplauso à mensagem da cantora Lady Gaga

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Aconteceu, no último fim de semana, a premiação Video Music Awards da MTV, que visa premiar os destaques no mundo da música em cada ano. Lady Gaga, que lançou o álbum Chromatica este ano, foi o maior destaque da noite, tendo recebido o prêmio mais importante e feito a performance principal da

premiação. Durante toda a noite, a cantora não apareceu nenhuma vez sem máscara, nem mesmo enquanto estava cantando e dançando durante sua performance, o que passa uma mensagem muito clara, ainda mais pelo fato de que a cantora reafirmou a importância de usar máscara e colocou isso como um ato de respeito ao outro em tempos de pandemia. Sendo um dos maiores nomes da música e com o nível de influência que a cantora tem, esse ato e essa mensagem são grandiosos, uma vez que atingem milhões de pessoas, incentivando o uso de máscaras que é, comprovadamente, além do isolamento social, uma das formas mais eficazes de se proteger do novo coronavírus e de evit