Críticas a aproveitadores do Poder Legislativo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Mesmo sob a alcunha de deputados e/ou senadores, a maioria deles estraga a economia brasileira. É muito fácil verificar quem é quem no Congresso. Levantamento junto à sua administração mostrará, num exame minucioso, os que só trabalham a favor de facções onerosas. Observando seus projetos e vetos, chegar-se-á a uma conclusão prática e esclarecedora. Em primeiro lugar, vem a cata de votos feita por vários caminhos. Essa ideia, por exemplo, de voltar ao seu antigo status quo as cidades sem recursos – menos de 5 mil habitantes –, vivendo apenas através do fundo participativo, é um exemplo claro

e evidente. Na mesma situação existem, ainda, vários estados sugando o erário público.

É um desalento de aproveitadores."