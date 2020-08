Reflexões sobre o isolamento social

Gregório José

Belo Horizonte

"Essa epidemia deve ser encarada não como retrocesso mundial, mas um período de reavivamento das oportunidades. Oportunidade de voltar-se para sua família, voltar-se para as ‘coisas’ que importam, como ver o filho crescer, como se desenvolve, como aprende observando você e seus atos. Estávamos dispersos, correndo atrás do futuro. Saindo cedo de casa, passando mais tempo no serviço e procurando restaurantes, bares, cafés para nos conectar com outras pessoas em lugares distantes e até desconhecidas de nós mesmos. Amores e amigos virtuais. Esquecíamos de olhar para os lados, para o ponto de ônibus lotado, para a fila à nossa frente e quem estava nela. Essa epidemia nos trouxe

para dentro de nossas casas e de nós mesmos."