Presidente é cobrado por suas atitudes

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Mais uma vez, Bolsonaro demonstrou seu alto nível de ignorância ao chamar um repórter de otário e dizer a outro que a vontade dele era de encher a boca do repórter de porrada. As respostas violentas do presidente comumente acontecem quando é questionado por coisas como o depósito de R$ 89 mil que sua mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu de Fabrício Queiroz, o que demonstra, no mínimo, o quanto essas perguntas incomodam o presidente. Promovendo aglomerações pelo país, não utilizando máscara, fazendo pouco caso do número de mortos crescente e sendo negligente, além de extremamente agressivo, o presidente, no seu segundo ano de mandato, segue demonstrando algo que, para qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, já estava claro muito antes de sua eleição: sua falta de capacidade para governar uma nação. O fato é que, se houvesse explicação para os esquemas de corrupção pelos quais Bolsonaro é questionado, ele daria essa explicação e não ameaçaria repórteres como um ditador que não aceita receber indagações, uma vez que, por mais que o presidente já tenha demonstrado não ser adepto dessa forma de governo, ele ainda vive em um país democrático

e deve explicações para a nação que governa."