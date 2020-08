Assinante questiona ações contra a fome

João Baptista Herkenhoff

Vitória

"Em 9 de agosto de 1997, faleceu Betinho, profeta contra a fome. Existem, presentemente, cerca de um bilhão de pessoas subnutridas no mundo. As pessoas que passam fome, em sua maioria, são mulheres e crianças. As mortes por fome, segundo dados da ONU, suplantam as mortes por sida, malária e tuberculose somadas. Insuficiência alimentar na infância provoca danos irrecuperáveis para sempre. Por esse motivo, a fome é a mais violenta negação dos direitos humanos. Aparecem recursos para acabar com doenças que, nos países pobres, ameaçam, pela contaminação mundial, a saúde dos ricos da Terra. Por que não se tomam medidas para acabar com a fome?"