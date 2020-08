Imunização no Brasil e o número de casos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"México, Panamá, Equador, Bolívia, Colômbia, Honduras, República Dominicana, Argentina e Costa Rica registraram menos mortes por milhão de sua população do que o Brasil, devido à COVID-19. Os governantes brasileiros estão mostrando para todo o mundo a maneira errada de lidar com uma pandemia. A falta de competência de nossas autoridades está clara e o estado caótico do SUS fica notório. Esperamos que um milagre aconteça e a distribuição da vacina com o antivírus seja disponibilizada para os 200 milhões de habitantes, de forma organizada e justa. É bem provável que os prefeitos, os vereadores, os governadores, os deputados, os senadores e os ministros de Estado furem a fila e se imunizem primeiro, deixando os moradores das comunidades carentes para depois. Aguardamos, ansiosamente, a divulgação da logística de distribuição das vacinas."