Perdas no bioma brasileiro

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"O Pantanal arde em chamas. Grande extensão já foi dizimada. É a biodiversidade virando cinza... É a certeza de que o fogo não veio do nada. Não surgiu de um vidro pelo Sol aquecido. Mas há quem ouse afirmar que sim. E não duvidemos de que o argumento seja aceito e ponha nas investigações um fim. Cresce o desmatamento. Diminui a fiscalização. E a maior área úmida do mundo está gritando por proteção. Óh, arara-azul, tuiuiú, garça branca, siriema, ema e socó; óh, mamíferos, peixes e répteis... a ganância do homem, faz com que ele destrua sem dó."