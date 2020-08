Avanço tecnológico surpreende o mundo

Gregório José

Belo Horizonte





"O mundo evolui sistematicamente, mas a pandemia da COVID-19 provocou aceleramento do processo que poderia vir a acontecer nos próximos anos. O chamado ‘isolamento social’ promoveu uma busca por produtos, compra e venda virtual. O que se via nos filmes tidos futuristas teve um crescimento excepcional com a tendência do varejo virtual e produtos diversos. Empresas que antes comercializavam apenas um tipo de produto tiveram que migrar para várias outras opções em atender o cliente e ampliar suas vendas, a maioria em casa, com seus estabelecimentos fechados devido às ordens municipais e estaduais, principalmente no Brasil. Lojas que antes vendiam móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos partiram para um enorme mix, como produtos pessoais (perfumes, loções e maquiagem) e de consumo, como vinhos e outros destilados. O serviço de entrega também passou a ser otimizado e grande parte dessas empresas passaram a trabalhar aliadas a outros empresários, em cidades menores, para poder ofertar aquilo que se espera. Isso fez com que muitos se unissem em busca dos clientes, do faturamento, da renda. O comportamento do ser humano está mudando, para melhor. Com o fechamento, a prioridade era álcool em gel e máscara. Depois, vieram os produtos de primeira necessidade, como alimentos e de higiene pessoal. Esse é o novo mundo que estamos vivenciando agora!"