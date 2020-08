Shows a distâcia e a nova forma de viver

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Aconteceu no Reino Unido o primeiro show com distanciamento social. O cantor Sam Fender fez um show na Arena Virgin Money Unity, onde foi utilizado um sistema de plataformas que mantinha a distância entre os espectadores. As imagens do show logo se espalharam pela internet e muito se comentou a respeito da forma como o show aconteceu, uma vez que é um choque para muitas pessoas perceberem que a vida ainda vai demorar para voltar ao normal, e que esse tipo de adaptação se faz necessário se desejamos viver de maneira pelo menos parecida com a que vivíamos antes da pandemia. O chamado ‘novo normal’ tem sido abordado em muitas áreas e, cada vez mais, tem-se pensado em maneiras mais seguras de voltar ao trabalho, às escolas e universidades, reabrir o comércio, realizar eventos, entre outros, e a forma como o show aconteceu é um exemplo claro de como teremos que nos adaptar a essa nova realidade. No Reino Unido, isso se deu de maneira mais rápida e fácil, uma vez que os governantes enfrentam, devidamente, a pandemia, priorizando o isolamento social e prezando a segurança da população. Já no Brasil, sabemos que com a péssima gestão que temos na Presidência da República isso se dará de maneira muito mais arrastada e ineficaz."