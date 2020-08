O mundo em preto e branco

Gregório José

Belo Horizonte

"O mundo é tomado de sobressaltos devido a doenças sistemáticas e que se proliferam se não forem tomados certos cuidados. Peste bubônica, varíola, gripe espanhola, cólera, gripe suína. Sempre que a história da humanidade se tornou relatada em manuscritos, têm-se notícias de vírus que se transmitem, rapidamente, entre os seres humanos, e isso é um problema que preocupa. Fora esse percalço da natureza, temos outros problemas sérios a resolver, principalmente quando falamos em preconceito de raças e etnias. Populações, nações atormentadas pelo idioma, raça, costumes, religiosidade. Esse problema é mais difícil de combater. Impossível isolar! Mas imagine um mundo (Lennon imaginou) onde todos nós enxergássemos em uma só cor, duas na realidade? Imagine todos os seres humanos serem acometidos por uma acromatopsia? Enxergamos tudo em preto e branco. Nada de arco-íris, bandeiras multicores, amarela, vermelha, azul, verde. Nada! Tudo seria preto e branco. Será que ainda veríamos o nosso próximo pela sua raça? Teríamos preconceito quando esse estivesse sentado ao nosso lado no metrô ou no ônibus? Sentado na mesa ao lado da nossa no restaurante ou no banco de uma universidade? Esse seria um problema a menos no mundo. Deveríamos, todos, enfrentar as doenças e riquezas. Preconceito nunca mais seria um problema. Afinal, seríamos todos na mesma cor."