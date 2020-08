Calamidade é resultado dos péssimos governos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"O número de óbitos por COVID-19, no Brasil, dobrou nos últimos 50 dias e o número de casos era a metade há 39 dias. Os governantes não dizem a verdade para os brasileiros. Sabemos que as vacinas vão demorar a chegar nos postos de saúde para os 212 milhões de habitantes. Conhecemos as limitações de logística de nosso país e entendemos que a distribuição será como uma operação de guerra. Enquanto o tempo passa, constatamos o desenfreado contágio desse vírus em nossa população, principalmente nas periferias das grandes cidades, que não dispõem de saneamento básico. Os fracassados governos das últimas décadas são os responsáveis por essa calamidade."