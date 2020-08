País precisa ser levado a sério

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Esse jogo criado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), aliado ao Congresso Nacional, não dá prêmio algum. O placar fica adverso ao país. Esse 'prende-solta' é de uma irresponsabilidade sem par. Está em atraso uma providência que evite o Brasil mergulhar, ainda mais, no precipício. Desmoraliza aos que assim agem, mas sem resultado promissor, e, nesse caso, fica crescente a impunidade – marca registrada brasileira. Essa última soltura individualista do ministro Gilmar Mendes mostra o grau absurdo das más escolhas das nomeações políticas. Esse presidiário já tinha tido o indeferimento de sua liberdade, até cair nas mãos desse 'traidor da Justiça'. E para mostrar sua ganância, inimiga da sociedade, teve a petulância de exigir, segundo a sentença, 'comunique-se com urgência'. Alguém precisa agir com mais urgência, antes de a desmoralização continuar a imperar."