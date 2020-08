Reabertura do comércio e a falta de consciência

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"Semana passada, a Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu, de maneira escalonada e com novas regras de funcionamento, a reabertura de alguns setores do comércio. Funcionando apenas três dias na semana e com horário reduzido, seguindo normas de segurança, alguns setores puderam abrir as portas, incluindo shopping centers. Logo no primeiro dia, quinta-feira, já foi registrada uma fila enorme de consumidores aguardando para entrar em um shopping no Centro da cidade, o que demonstra, claramente, a falta de consciência da população sobre a pandemia e o estágio que essa se encontra. Ainda que o comércio tenha reaberto, por pressão dos donos dos estabelecimentos, falta de sustentação econômica e outros motivos, é preciso que as pessoas tenham consciência de não saírem de casa e aglomerarem nesses ambientes, sem necessidade. Contudo, em um país onde nem os líderes políticos respeitam as normas e prezam pela segurança e pela diminuição na transmissão do vírus, é difícil esperar que a população faça diferente."