Leitor lembra as bombas em Hiroshima e Nagasaki

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"Em 6 e 9 de agosto de 1945, aconteciam os primeiros e até hoje únicos bombardeios atômicos da história, em Hiroshima e Nagasaki, marcando um dos conflitos centrais da Segunda Guerra Mundial. Setenta e cinco anos depois, sobreviventes ainda lidam com os traumas causados pela experiência de passar pela tragédia, descrevendo, em entrevistas e documentários, como as cidades se tornaram um mar de fogo, com corpos queimados e pessoas gritando. Acontecimentos como esses marcam na história o que grandes potências podem fazer numa disputa de poder e se tornam um lembrete de que nunca estamos realmente seguros. No mundo atual, com o avanço da tecnologia, bombas mais potentes e armas biológicas já são uma realidade, e tragédias de magnitude ainda mais alarmante se tornam uma possibilidade. Hiroshima e Nagasaki são o exemplo de como cidadãos comuns, vivendo sua vida, estão sujeitos a guerras que estão fora do nosso controle e do nosso campo de visão, e só podemos torcer para que não sejamos atingidos."