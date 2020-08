Fazer campanha é a nova tática do governo

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"O presidente Jair Bolsonaro, ao invés de se preocupar em governar o país, prefere manter-se em campanha eleitoral para as eleições que somente vão ocorrer em outubro de 2022. Numa afronta ao povo brasileiro, que precisa, urgentemente, de soluções para a educação, saúde, segurança pública, sistema penitenciário, desemprego, economia, habitação, saneamento básico, construção e duplicação de estradas, modernização do sistema de logística, enfim, tudo aquilo para o qual o presidente não deu a mínima atenção até o momento. Fazer campanha e demagogia, além de sua postura belicosa para com a mídia, são as únicas coisas que esse presidente sabe fazer. Muito pouco ou quase nada diante do que prometeu ao povo brasileiro."