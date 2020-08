Assinante elogia o trabalho de Moro

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Sérgio Moro, visando ao bem coletivo, mesmo com o sucesso na Operação Lava-Jato, condenando figuras públicas das áreas da política e empresarial, até então impunes, deixou o cargo de juiz em prol do Brasil. Objetivando, como ministro da Justiça e Segurança Pública, melhor combater a corrupção. Submeteu ao Congresso as ‘dez medidas contra a corrupção’, que, a duras penas e desidratadas, foram aprovadas pelo Legislativo. Mesmo assim, foi um avanço. Após algum tempo, além dos apenados na Lava-Jato, dentro do próprio governo e no Judiciário Moro foi combatido e desamparado, até que, frustrado, pediu demissão. Mas o seu legado é perene. Será sempre o indelével marco na Justiça brasileira: ‘Antes de Moro e depois de Moro’."