Eduardo Martins

Belo Horizonte





"No primeiro dia de retorno das aulas nas universidades federais no formato remoto, o sistema de algumas já apresentou problemas. O sistema on-line da UFMG, Moodle, não sustentou a quantidade de alunos e professores que acessaram ao mesmo tempo, o que provocou instabilidade. É importante que as universidades revejam esse formato de aulas e façam alterações no sistema para que este comporte as aulas e possibilite um semestre sem grandes problemas."