Chuvas provocam destruição em BH

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Mais uma forte chuva assolou a Grande Belo Horizonte na última terça-feira. A capital e as cidades próximas testemunharam, novamente, a fúria das águas, que varreram tudo que encontraram pela frente. Rodovias foram interditadas, tetos desabaram, carros foram arrastados, árvores foram derrubadas, lojas e restaurantes foram invadidos pela água e lama. As grandes cidades têm poucas áreas verdes, muito concreto e asfalto, precários sistemas de escoamento de água, bocas de lobo entupidas, entre outros graves problemas. As autoridades não cuidam, não previnem e não planejam obras de saneamento. O resultado é essa destruição, que tem um custo exponencialmente elevado.”