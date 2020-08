Cidadão vê população sem proteção no país

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Usar cargos dos mais importantes de um país e apenas enfeitá-los é não ter bom senso e inteligência. No Brasil, isso é uma ‘pandemia’ criada pelos nomeadores de cargos públicos. Nossas fronteiras são abertas a quem quiser ultrapassá-las no intuito de vir nos bagunçar. Armas de todos os calibres 'passeiam' nas mãos dos marginais e, com isso, aumentando a equipe de malfeitores. A audácia desses criminosos não acaba e, pelo contrário, aumenta a cada assalto. O povo, que tinha o direito de se armar, pelo menos nos lares, teve um insensato criando lei para desarmar a população, mesmo aumentando o número de armas clandestinas e a criminalidade crescendo. Hoje, não se deve sair à noite, mesmo estando viajando como turista. No Rio – Cidade Maravilhosa –, às vezes, nem nas praias se tem sossego. Ir a um teatro à noite, por exemplo, nem pensar. E os assaltos, cada vez mais intensos, continuam a bel prazer, com as agências bancárias sendo as mais visadas, agora, nas pequenas cidades interioranas."