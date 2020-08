Leitor acredita em omissão de dados

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"O somatório das populações do Brasil e dos Estados Unidos é de apenas 7% da população mundial. Esses dois países, juntos, totalizam 41% dos casos e 36% dos óbitos por COVID-19, respectivamente, em todo o mundo. Os dados informados pela China nos chamam a atenção, pois sua população representa 18% do total do planeta e tem apenas 0,5% de casos confirmados e 0,7% dos óbitos contabilizados por todos os países. Esse vírus surgiu na China e se espalhou por todos os continentes, deixando um terrível rastro de morte. Os chineses ainda não contaram os segredos para combater o vírus ou, então, o governo está maquiando os dados de forma assombrosa. A intimidade dos asiáticos orientais continuará guardada como sua maior estratégia."