Críticas à atuação do presidente Bolsonaro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O presidente Jair Bolsonaro não acertou absolutamente nada sobre a COVID-19. O Brasil contabiliza mais de 2,45 milhões de casos e 88 mil óbitos. Bolsonaro, que se julga habilitado para receitar a hidroxicloroquina e vermífugos no combate à pandemia, errou feio ao dizer que isso não passava de uma 'gripezinha'. Os eleitores votaram errado, mais uma vez. Em 2018, ninguém queria um candidato do Partido dos Trabalhadores no poder. O PT elegeu poucos deputados federais, senadores e governadores. Lula, Dilma e sua turma assaltaram os cofres públicos com vontade e as mentiras vieram à tona. Agora é a vez de Bolsonaro, que não conversa mais com jornalistas e vive se escondendo das besteiras realizadas por seus filhos. Coitado do Brasil."