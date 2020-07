Privatizar para a economia girar

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O Brasil tem 418 empresas estatais, sendo 88 estatais subsidiárias da Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios e BNDES. Os países desenvolvidos apresentam números bem menores. Por exemplo: a Suíça tem apenas quatro, o Japão oito, a Áustria 10 e os Estados Unidos 16. O Estado não tem competência para gerenciar as empresas dos segmentos de comunicações, transportes, abastecimento, seguros, portuário, indústria de transformação, financeiro, petróleo, gás, energia, entre outros. Essas empresas são veneradas pelos políticos que utilizam os cargos de presidente, diretor e superintendente para realizarem suas transações ilícitas. A iniciativa privada está passando por sérias dificuldades por causa da COVID-19. Enquanto isso, as estatais continuam utilizando dinheiro dos cofres públicos como se nada estivesse acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu, durante a campanha eleitoral de 2018, que faria várias privatizações. Estamos esperando o cumprimento dessa promessa com urgência."