Os ataques e o linchamento virtual

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Esta semana, o youtuber Felipe Neto foi novamente alvo de fakes news e ferrenhamente julgado pela inquisição da internet. Os autores da fake news produziram um tweet falso onde, supostamente, Felipe Neto estaria fazendo apologia à pedofilia, e não foi a primeira vez que o youtuber sofreu esse tipo de ataque. Após isso, o tweet falso já contava com milhares de interações no Facebook, onde as pessoas julgavam sem nem mesmo conferir a veracidade, o que demonstra exatamente como as fake news funcionam. As pessoas que produzem sabem como fazer algo que irá se difundir rapidamente pela internet e gerar engajamento, ataques, ou qualquer que seja a reação de interesse daqueles que produziram. É muito importante pensar estratégias para barrar esse tipo de ação, uma vez que, na era das tecnologias e do crescimento intensivo do uso de redes sociais, acontecimentos como esse têm sido cada vez mais recorrentes. Fake news geram linchamento virtual, podem destruir carreiras, causar mudanças na política, na sociedade e, a depender do nível, podem até acabar com uma vida. Sendo assim, faz-se necessário uma intervenção mais intensa dos órgãos de fiscalização e do governo para

que os responsáveis pela produção de notícias falsas sejam devidamente punidos."