Enfermidade só será vencida com a vacina

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, Itália, Índia, França e Espanha totalizam quase 70% dos óbitos por COVID-19 em todo o mundo. Esses oito países registraram quase 59% de casos do planeta. Mesmo em nações desenvolvidas, com sistemas de saúde reconhecidamente exemplares, a situação é semelhante aos países em desenvolvimento, que não têm sequer condições mínimas de saneamento para os seus cidadãos, como é o caso do Brasil. O século 21 nem bem começou e já nos apresenta um desafio desproporcional e de vigilância. No intrincado trabalho dos cientistas em busca de uma vacina válida, encontraremos a nossa salvação. Enquanto a vacina não estiver disponível para os 7,8 bilhões de habitantes, o inimigo invisível continuará pulverizando sofrimento e padecimento mundo afora."