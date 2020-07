As mortes pela pandemia no país

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O número de mortes por milhão de habitantes no estado do Rio de Janeiro dobrou nos últimos 50 dias. Em São Paulo, dobrou em 41 dias e, em Minas Gerais, dobrou em apenas 21 dias. A COVID-19 já fez um estrago de grandes proporções nesses três estados, matando maisde 36 mil pessoas. Até parece que não vimos o que ocorreu nos países da Europa poucos meses atrás. As medidas adotadas por lá pareciam muito drásticas para o nosso Brasil. As nossas autoridades estão desorientadas e agindo com finalidades políticas e nada científicas. Lamentavelmente, estamos acompanhando o crescimento acelerado dos óbitos por essa pandemia. Estamos numa guerra sem armas contra um inimigo invisível."